Роман Ротенберг: "Победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг отметил, что победа юниорской сборной России в Кубке Глинки/ Гретцки показывает верное развитие хоккея в стране.

Россия в финале обыграла Канаду (3:2) и выиграла турнир впервые с 1995 года.

- Очень важная командная победа, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире.

Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути.