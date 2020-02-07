«Пытались проверить друг друг челюсти». Два русских суперталанта почти подрались на первой тренировке в сборной России

Главный тренер юниорской сборной России до 16 лет Владимир Филатов назвал лидеров команды этого возраста.

— Бывало, что ваши хоккеисты дрались между собой?

— Да. Хотите, расскажу, кто?

— Да.

— Мирошниченко с Мичковым.

— Выясняли, кто из них лидер?

— Они схлестнулись на первой же тренировке. Было круто, мне понравилось. Поставили поперек зоны ворота, играли три на три. Тройка Вани и тройка Матвея. Произошел спорный момент, и они... Дракой назвать трудно, но они пытались проверить друг другу челюсти в течение 10 секунд.

— Они же в масках.

— Да, но это же все равно конфликтная ситуация.

— Вы разнимаете в таких случаях? Крикунов или Воробьев были бы довольны, еще и разнимать бы запретили.

— Нет, ребят быстро разняли, да они и сами не особо сопротивлялись. Потом мы собрались, сказали: «Парни, вы оба — лидеры. Поодиночке вы — большая сила, а вместе — еще сильнее. Давайте-ка дружить и делать общее дело. Они оба — адекватные ребята, сейчас общаются, вопросов друг к другу нет.

Полностью интервью Владимира Филатова читайте здесь