Посольство РФ в Канаде готово оказать необходимую помощь родным хоккеиста Казбекова

Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто готовы оказать всю необходимую помощь родным умершего 18-летнего хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс».

«Посольство и генконсульство РФ в Торонто готовы оказать необходимую помощь родным Казбекова, если поступит такой запрос от родственников. На данный момент к нам никто не обращался, в том числе представители клуба, за который выступал Абакар, и Хоккейной лиги Онтарио, — сказали в дипмиссии на запрос ТАСС. — С клубом мы сейчас связываемся, чтобы прояснить ситуацию».

В посольстве также выразили соболезнования родным и близким хоккеиста.

Ранее в субботу в совместном заявлении ОХЛ и клуба «Лондон Найтс» сообщалось, что Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Причины смерти спортсмена не сообщаются.