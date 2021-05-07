Почему Россия опять без золота ЮЧМ? Live после финала ЮЧМ — в 8.00
07:35
В 8.00 Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин обсудят итоги ЮЧМ-2021 по хоккею и серебро сборной России в эфире на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Почему Россия проиграла Канаде?
— Кто виноват в поражении: вратарь, тренер, спецбригады большинства?
— Звезды юниорской сборной — что с ними будет дальше?
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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