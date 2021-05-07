Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Почему Россия опять без золота ЮЧМ? Live после финала ЮЧМ — в 8.00

07:35
Теги:

В 8.00 Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин обсудят итоги ЮЧМ-2021 по хоккею и серебро сборной России в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Почему Россия проиграла Канаде?

— Кто виноват в поражении: вратарь, тренер, спецбригады большинства?

— Звезды юниорской сборной — что с ними будет дальше?

Читайте также

Допуск «Оренбурга» в РПЛ будет позорным решением. Почему оно плохое для всех
Видео: Бузова сквозь слезы рассказала о последствиях операции
Tesla не заметила лежащий грузовик и устроила смертельное ДТП
Захарова прокомментировала слова Зеленского о «вездесущих русских»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США