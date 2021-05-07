В 8.00 Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин обсудят итоги ЮЧМ-2021 по хоккею и серебро сборной России в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Почему Россия проиграла Канаде?

— Кто виноват в поражении: вратарь, тренер, спецбригады большинства?

— Звезды юниорской сборной — что с ними будет дальше?