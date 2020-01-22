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«Первые эмоции, самые драгоценные». Как российские хоккеисты отпраздновали золото юношеской Олимпиады

19:11

Официальный Twitter ФХР опубликовал кадры после финального матча юношеской Олимпиады между Россией и США. Россияне выиграли со счетом 4:0 и взяли золото Игр в Лозанне.

«Первые эмоции, самые драгоценные», — говорится в подписи к снимкам.

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