Овечкин поздравил юниорскую сборную России с победой в Кубке Глинки/Гретцки
18:29
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил сборную России с победой в Кубке Глинки/Гретцки.
«Наши парни из юношеской сборной второй раз подряд берут Кубок Глинки/Гретцки! 35 голов и 5 побед в 5 матчах — мощь.
Поздравляю! Так держать, мужики!» — написал Овечкин в сторис Instagram.
Instagram Александра Овечкина.
В финале Кубка россияне обыграли Словакию со счетом 7:2. Эта пятая победа наших команд на этом турнире.
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