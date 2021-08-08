Овечкин поздравил юниорскую сборную России с победой в Кубке Глинки/Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил сборную России с победой в Кубке Глинки/Гретцки.

«Наши парни из юношеской сборной второй раз подряд берут Кубок Глинки/Гретцки! 35 голов и 5 побед в 5 матчах — мощь.

Поздравляю! Так держать, мужики!» — написал Овечкин в сторис Instagram.

Instagram Александра Овечкина.

В финале Кубка россияне обыграли Словакию со счетом 7:2. Эта пятая победа наших команд на этом турнире.