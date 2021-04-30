«Отличный подарок ко Дню Победы». Реакция болельщиков на разгром Германии на ЮЧМ

Сборная России разгромила Германию на юниорском чемпионате мира-2021 (6:1). 16-летний нападающий Матвей Мичков оформил покер (один из голов — в стиле лакросс). Еще по шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко.

Предлагаем вашему вниманию реакцию болельщиков из Instagram на победу сборной России.

artem_dubovskoi: «Рвите запад в клочья. Молодцы».

ol.ulanov: «Если одну от немцев пропустили, скажу вам пацыки до красной машины еще пахать и пахать...».

karushev_dmitry: «Немцам к маю не везет».

sergekarnauh: «Вперед, ребятки, мы за вас! Собираем народ в субботу вас поддержать, мы местные».

natalinat767: «Отличный подарок ко Дню Победы! Порвали немчуру! Браво, парни, вы — лучшие!».

ket_vil: «Квочко отвлекает защитника, Мичков забрасывает лакросс».

iuriimikhailov9931: «Ну вот великолепно! Россия вернулась. Браво, так держать».

После этой встречи сборная России с двумя победами в трех матчах лидирует в группе B. В четвертьфинал турнира пробились команды России, Белоруссии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас) и завершится 6 мая.