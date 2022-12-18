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18 декабря, 17:58

Отец погибшего в Канаде 18-летнего хоккеиста заявил, что сына похоронят в Дагестане

Иван Шитик
Корреспондент
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Заур Казбеков, отец погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, сообщил, что хочет похоронить сына в Дагестане. В настоящее время идет процесс оформления всех необходимых документов.

«Сейчас идет оформление всех бумаг, а это не очень быстрая процедура. Мы питаем надежду получить их сегодня, но, скорее всего, это будет завтра. И если судмедэкспертиза все разрешит, то похоронная компания сразу начнет заниматься оформлением всех процедур. В том числе и перевозкой сына в Торонто, и оформлением билета на рейс, и моим прикреплением к нему. Как только все необходимые документы для отправки будут готовы, мы вылетим в Москву. Я хотел бы похоронить сына по нашим обычаям в Дагестане, в Бабаюрте», — сказал Заур Казбеков РИА Новости.

Абакар Казбеков родился в Москве. Его отец — бывший борец вольного стиля, бронзовый призер Кубка мира.

Абакар Казбеков. Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде

Источник: https://rsport.ria.ru/20221218/khokkey-1839563905.html
Абакар Казбеков
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