Определились все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира

В ночь с 28 на 29 апреля состоялись заключительные матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2025. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф.

Из группы А в четвертьфинал вышли сборные Канады, Словакии, Финляндии и Латвии, которые заняли с первого по четвертое места соответственно. В группе В первые четыре места заняли команды США, Швеции, Германии и Чехии.

Пары 1/4 финала юниорского ЧМ

Словакия — Германия

Швеция — Финляндия

Канада — Чехия

США — Латвия

Четвертьфинальные матчи пройдут в ночь с 30 апреля на 1 мая в городах Аллен и Фриско.