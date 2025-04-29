Хоккей
29 апреля, 05:40

Определились все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент

В ночь с 28 на 29 апреля состоялись заключительные матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2025. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф.

Из группы А в четвертьфинал вышли сборные Канады, Словакии, Финляндии и Латвии, которые заняли с первого по четвертое места соответственно. В группе В первые четыре места заняли команды США, Швеции, Германии и Чехии.

Пары 1/4 финала юниорского ЧМ

Словакия — Германия

Швеция — Финляндия

Канада — Чехия

США — Латвия

Четвертьфинальные матчи пройдут в ночь с 30 апреля на 1 мая в городах Аллен и Фриско.

Хоккей
  • _Mike N_

    стекловата ?

    29.04.2025

  • _Mike N_

    а когда матч с братским Зимбабве ?

    29.04.2025

  • А какие у тебя корни ?

    Со сборной Нигерии

    29.04.2025

  • _Mike N_

    а с кем играет Россия ?

    29.04.2025

  • cермЯга

    Знай своё место! (лучше) И не отсвечивай.

    29.04.2025

  • За спорт!

    кленовые победят

    29.04.2025

  • aniskin2410

    по какой причине нам это должно быть интересно?

    29.04.2025

  • 804alex

    Мы чужие на этом празднике спорта! И даже не хотим возвращаться.

    29.04.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Сглотнул висячку?

    29.04.2025

  • Топотун

    На месте латов должна быть вата !

    29.04.2025

    • США переиграли Германию и с первого места вышли в плей-офф юниорского ЧМ

    Канада в овертайме обыграла Чехию в 1/4 финала юниорского ЧМ

    Takayama

