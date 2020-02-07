«Они очень похожи». Тренер юниорской сборной России сравнил талантливого форварда с Овечкиным
Главный тренер юниорской сборной России до 16 лет Владимир Филатов сравнил нападающего Ивана Мирошниченко с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
— Недавно вы выиграли Олимпиаду. В вашей команде выступает такой парень, Матвей Мичков. Действительно ли у нас растет большая звезда?
— Очень надеюсь, что Матвей достигнет максимально возможных высот в хоккее. Он талантливый парень. При должном отношении к хоккею и отсутствии травм он может стать большим мастером.
— А что скажете об Иване Мирошниченко?
— То же самое. Они с Матвеем просто разного плана игроки. Мирошниченко — физически сильный, обладающий сумасшедшим броском и высокими лидерскими качествами хоккеист.
— Если проводить аналогии, то Мирошниченко — это Овечкин?
— Да, они очень похожи.
— Мичков — это Кучеров? Гусев?
— Тоже есть сходство. Мичков — игровик. Мне кажется, что он даже быстрее, чем те хоккеисты, которых вы назвали. Когда вы назвали Кучерова, сразу нашел сходство между ним и Матвеем. Только Мичков еще быстрее. Посмотрим в будущем, может, я ошибаюсь?