«Они очень похожи». Тренер юниорской сборной России сравнил талантливого форварда с Овечкиным

Главный тренер юниорской сборной России до 16 лет Владимир Филатов сравнил нападающего Ивана Мирошниченко с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Недавно вы выиграли Олимпиаду. В вашей команде выступает такой парень, Матвей Мичков. Действительно ли у нас растет большая звезда?

— Очень надеюсь, что Матвей достигнет максимально возможных высот в хоккее. Он талантливый парень. При должном отношении к хоккею и отсутствии травм он может стать большим мастером.

— А что скажете об Иване Мирошниченко?

— То же самое. Они с Матвеем просто разного плана игроки. Мирошниченко — физически сильный, обладающий сумасшедшим броском и высокими лидерскими качествами хоккеист.

— Если проводить аналогии, то Мирошниченко — это Овечкин?

— Да, они очень похожи.

— Мичков — это Кучеров? Гусев?

— Тоже есть сходство. Мичков — игровик. Мне кажется, что он даже быстрее, чем те хоккеисты, которых вы назвали. Когда вы назвали Кучерова, сразу нашел сходство между ним и Матвеем. Только Мичков еще быстрее. Посмотрим в будущем, может, я ошибаюсь?

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