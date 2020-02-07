«Он даже по-русски говорит плохо». В юниорской сборной России объяснили, почему талантливый форвард решил играть за Швецию

Главный тренер юниорской сборной России до 16 лет Владимир Филатов объяснил, почему российский нападающий Александр Суздалев принял решение выступать за Швецию.

— Возможно, за шведов будет выступать российский игрок 2004 года Суздалев.

— Да. Уже точно будет.

— Почему?

— Дело в том, что Александр Суздалев пошел в первый класс уже в Швеции. У него папа играет в хоккей с мячом, вся семья живет там. У него элементарно нет российского спортивного гражданства. Мы его брали, пока была такая возможность, чтобы задействовать его. Но сейчас для того, чтобы играть за сборную России на этом турнире, ему нужно подтверждать гражданство. Это очень длительная процедура, поэтому он принял решение играть за шведов. Мы долго общались на эту тему. Он сказал, что ему хочется выступать и там, и здесь. Но до того, чтобы играть в нашей команде, нужно еще пройти в состав. А место ему здесь не гарантированно. У нас много игроков, которые с легкостью составят ему конкуренцию.

— Шведы котируют его очень высоко.

— Он очень техничный. Он прекрасно катается, у него отличная фактура: высокий, хорошо сложен. Вполне возможно, что он станет хорошим игроком в будущем.

— Может быть, России стоило напрячься и забрать его.

— Возможно. Мы пытались это сделать, но там есть еще и родители, которые принимают решения. Я неоднократно разговаривал с его отцом на эти темы. Но они приняли такое решение — это их право.

— Главное, чтобы не получилось, как с Барковым.

— Не хотелось бы. Но я тоже могу понять Суздалева. Он — швед. Даже по-русски уже говорит плохо. Когда я пытаюсь объяснить ему что-то — он половину не понимает. Думаю, поэтому его семья и приняла решение играть там.

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