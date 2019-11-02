Окончательный состав сборной России на молодежную суперсерию

Состав молодежной сборной России U20 (игроки до 20 лет) для участия в CIBC Canada Russia Series отправился в Канаду, инфыормирует сайт ФХР. 5 ноября команда стартует на турнире матчем со сборной лиги Квебека.

В составе на турнир 24 хоккеиста, выступающих в России:

Вратари: Данил Исаев («Локомотив», Ярославль), Амир Мифтахов («Барс», Казань), Глеб Носов («Зауралье», Курган).

Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье», Курган), Данил Валитов («Автомобилист», Екатеринбург), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева», СПб), Антон Малышев («Буран», Воронеж), Степан Островский («Адмирал», Владивосток), Даниил Пыленков («Витязь», Подольск), Сергей Телегин (Югра, Ханты-Мансийск).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев», Уфа), Максим Грошев («Нефтехимик», Нижнекамск), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева», СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА, Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо», Москва), Павел Ротенберг («Динамо», СПб), Егор Степанов («Челмет», Челябинск), Максим Соркин («Звезда», Москва), Захар Шабловский («Спартак», Москва).

Защитник Игорь Усманов вернулся в расположение своего клуба. Защитник Петр Ясинский и нападающий Александр Дарьин присоединятся к составу молодежной сборной, который 2 ноября начинает подготовку к Турниру четырех наций (8-10 ноября, Финляндия). Семь российских игроков, выступающих за клубы Северной Америки, присоединятся к сборной в ходе серии.

В ходе турнира молодежная сборная России сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).

Расписание матчей CIBC Canada Russia Series 2019:

5 ноября, 3:00 Сборная QMJHL Россия U20

6 ноября, 3:00 Россия U20 — Сборная QMJHL

8 ноября, 3:00 Сборная OHL — Россия U20

12 ноября, 3:00 Россия U20 — Сборная OHL

14 ноября, 4:30 Сборная WHL — Россия U20

15 ноября, 4:30 Россия U20 — Сборная WHL