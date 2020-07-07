Объявлен состав молодежной сборной России на первый сбор при Ларионове

Молодежная сборная России до 20 лет проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Сбор пройдет в спортивном центре подготовки ФГБУ «Юг Спорт». Тренировки будут проводиться на льду и в атлетическом зале.

В сборе примут участие 28 хоккеистов:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Вадим Жеренко («Динамо»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Даниил Зайцев («Авто»), Павел Елизаров, Шакир Мухамадуллин (оба — «Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов (СКА), Артемий Князев («Шикутими Сагенен»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм»), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилль Тигрес»), Егор Афанасьев («Виндзор Спитфайрс»), Родион Амиров («Салават Юлаев»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Матвей Гуськов («Норт Бэй Баталлион»), Ярослав Лихачёв («Бленвилль-Буабриан Армада»), Илья Николаев («Локомотив»), Илья Овчинников («Авто»), Василий Пономарев («Шоуиниган Катарактс»), Илья Сафонов («АкБарс»), Егор Спиридонов, Алексей Цыплаков (оба — СКА), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута).

Сбор продлится с 25 июля по 5 августа. Затем команда примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

В начале нынешнего лета главным тренером молодежной сборной России был назначен Игорь Ларионов. Сбор станет его первым мероприятием в качестве главного тренера.