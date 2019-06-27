На импорт-драфте CHL выбрано 14 россиян. Лидер юниорской сборной России едет в Канаду

Сегодня за океаном прошел импорт-драфт CHL - юниорских лиг Канады. На нем было выбрано 14 россиян, включая наших лучших юниоров 2002 года рождения - форвардов Василия Пономарева, Данила Гущина и Марата Хуснутдинова.

По информации "СЭ", Пономарев, который провел последний сезон в МХЛ в "Крыльях Советов", продолжит карьеру в выбравшем его на драфте "Шоунингане".

В первом раунде драфта НХЛ – один русский. А американцы установили рекорд //

Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны – позади. Это круто или нет? // Российский хоккей – колония НХЛ?