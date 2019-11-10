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«Мы терпели — и выиграли». Главный тренер юниорской сборной России о золоте Кубка вызова

09:28

Главный тренер сборной России U-17 Андрей Козырев рассказал о победе в финале Кубка вызова над США (6:2).

Сборная России&nbsp;&mdash; победитель Мирового Кубка вызова.Россия — чемпион! Разорвали Канаду, а в финале побили Америку

— Все эмоции остались на льду, сейчас присутствует небольшое опустошение, — приводит официальный сайт ФХР слова Козырева. — Мы пока еще не до конца осознали, что произошло. Эмоции, конечно, будут, но чуть позже.

Когда поняли, что завоевали золото — почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я уверен, что выиграть помогло терпение. Мы терпели — и выиграли. Сегодня все играли за команду. Чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков — и это тоже сказалось на результате, нашей победе.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/63686/

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