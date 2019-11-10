Главный тренер сборной России U-17 Андрей Козырев рассказал о победе в финале Кубка вызова над США (6:2).

— Все эмоции остались на льду, сейчас присутствует небольшое опустошение, — приводит официальный сайт ФХР слова Козырева. — Мы пока еще не до конца осознали, что произошло. Эмоции, конечно, будут, но чуть позже.

Когда поняли, что завоевали золото — почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я уверен, что выиграть помогло терпение. Мы терпели — и выиграли. Сегодня все играли за команду. Чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков — и это тоже сказалось на результате, нашей победе.