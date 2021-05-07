Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков подвел итоги финального матча ЮЧМ-2021 со сборной Канады (3:5). В этой встрече 16-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка.

«Мы ехали сюда только за золотом. Серебро для нас — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. У нас все впереди, будем работать и еще вернемся сюда за золотом.

Я не думаю о следующих встречах с Коннором Бедардом. Этот парень выиграл золото, а мы проиграли. Я поздравляю его с победой. Надеюсь, что мы скоро вернемся и отыграемся за этот турнир. Наши ребята бились — упрекнуть сегодня некого", — сказал Мичков.

(Иван Богун)