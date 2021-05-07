«Мы еще вернемся на ЮЧМ за золотом». Мичков — о поражении от Канады
07:24
Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков подвел итоги финального матча ЮЧМ-2021 со сборной Канады (3:5). В этой встрече 16-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка.
«Мы ехали сюда только за золотом. Серебро для нас — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. У нас все впереди, будем работать и еще вернемся сюда за золотом.
Я не думаю о следующих встречах с Коннором Бедардом. Этот парень выиграл золото, а мы проиграли. Я поздравляю его с победой. Надеюсь, что мы скоро вернемся и отыграемся за этот турнир. Наши ребята бились — упрекнуть сегодня некого", — сказал Мичков.
(Иван Богун)
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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