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«Мы еще вернемся на ЮЧМ за золотом». Мичков — о поражении от Канады

07:24
7 мая. Канада — Россия — 5:3. Матвей Мичков радуется голу. Фото IIHF
7 мая. Канада — Россия — 5:3. Матвей Мичков радуется голу. Фото IIHF
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков подвел итоги финального матча ЮЧМ-2021 со сборной Канады (3:5). В этой встрече 16-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка.

«Мы ехали сюда только за золотом. Серебро для нас — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. У нас все впереди, будем работать и еще вернемся сюда за золотом.

Я не думаю о следующих встречах с Коннором Бедардом. Этот парень выиграл золото, а мы проиграли. Я поздравляю его с победой. Надеюсь, что мы скоро вернемся и отыграемся за этот турнир. Наши ребята бились — упрекнуть сегодня некого", — сказал Мичков.

(Иван Богун)

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США