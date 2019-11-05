Молодежная сборная России выиграла у команды главной юниорской лиги Квебека
06:23
Молодежная сборная России в своем первом матче на CIBC Canada Russia Series обыграла команду главной юниорской лиги Квебека.
Суперсерия молодежных сборных
CIBC Canada Russia Series
Сборная QMJHL — Россия U20 — 3:4 (0:1; 3:1; 0:2)
Голы: Хованов — 1 (Островский, Завгородний), 12:40 — 0:1. Фортье — 1 (Пулен), 23:07 — 1:1. Мерсер — 1 (Пеллетье, Спенс), 29:43 — 2:1. Лавуа — 1 (Мерсер, Пеллетье), 37:10 — 3:1. Завгородний — 1 (Хованов, Зоркин), 39:55 — 3:2. Хованов — 2 (Соколов, Завгородний), 48:35 — 3:3. Завгородний — 2 (Хованов), 56:44 — 3:4.
Вратари: Грэвел (58:02 — 58:54, 59:00 — 59:18, 59:27) — Исаев.
Броски: 23 (7+7+9) — 28 (9+13+6).
Судьи: Вельнер, ДеЯнг.
5 ноября. Сент-Джон. Harbour Station. 5690 зрителей.
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