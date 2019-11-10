Молодежная сборная России обыграла Чехию на турнире четырех наций

На турнире четырех наций в Хельсинки (Финляндия) молодежная сборная России выиграла у команды Чехии (5:2).

В составе победителей отличились Павел Дорофеев, Григорий Денисенко, Никита Рожков (дважды) и Арсений Грицюк.

Турнир «Четырех наций»

Чехия U20 — Россия U20 — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Дорофеев — 1, 17:02 — 0:1. Денисенко — 4 (Романов), 20:15 — 0:2. Блумел — 1 (Шик, Литвинов), 21:01 — 1:2. Рожков — 2 (бол., Галенюк, Мисюль), 27:04 — 1:3. Шир — 1, 28:54 — 2:3. Рожков — 3 (Цыплаков, Мисюль), 36:48 — 2:4. Грицюк — 1, 57:08 — 2:5.

Вратари: Малик — Аскаров.

10 ноября. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.