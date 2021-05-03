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Мичков забросил 10-ю шайбу на ЮЧМ. До рекорда Овечкина — четыре гола

20:48
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков открыл счет в четвертьфинальном матча ЮЧМ против команды Белоруссии. Он отличился в первом периоде — 1:0.

Для Мичкова эта шайба стала 10-й на турнире. Рекордом владеет Александр Овечкин, который забрасывал 14 шайб.

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