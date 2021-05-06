Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков подвел итоги полуфинального матча со сборной Финляндии (6:5).

«Матч с Канадой — очень важная игра. Будем биться и бороться. Мы не устали — выйдем на игру с новыми силами и эмоциями. Это большая честь представлять нашу страну.

У них играет не только Коннор Бедард — там много хороших игроков.

Играет команда, а не отдельные личности. С канадцами всегда непросто.

Роль Сергея Иванова в победе велика. Он тащил нас всегда и везде. Дай бог, чтобы завтра все сложилось, и он продолжал играть так же. Я думаю, что вся команда благодарная нашему вратарю — он большой молодец», — сказал Мичков.

В финале сборная России встретится с Канадой. Матч пройдет 7 мая и начнется в 4:00 мск.

(Иван Богун)