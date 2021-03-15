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Мичков попал в предварительный состав юниорской сборной России на чемпионат мира

22:43
Матвей Мичков. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Матвей Мичков. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«СЭ» стал известен предварительный состав юниорской сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет в США с 26 апреля по 6 мая.

В сборах команды будут участвовать:

вратари: Бринкман, Герасимюк (оба — СКА), Вязовой (Салават Юлаев), Канаев (Спартак);

защитники: Грудинин, Дуда, Макаров (все — ЦСКА), Коромыслов (СКА), Кулаков, Фигурин (оба — Авангард), Иванов, Новиков, Сапунов (все — Динамо М), Лукашевич (Локомотив), Шумилов (Салават Юлаев), Сафонов (Югра);

нападающие: Бучельников, Иванцов, Лазутин, Мичков, Чибриков (все — СКА), Гайдамак, Мирошниченко (оба — Авангард), Кателевский, Григорьев, Меховов (все — Ак Барс), Квочко (Металлург Мг), Петров (Крылья Советов), Полтапов (ЦСКА), Свечков (Лада), Неучев (Автомобилист).

Отметим, что в состав попали пятеро хоккеистов 2004 года рождения (остальные игроки — 2003): Артем Дуда, Владислав Сапунов, Илья Квочко, Иван Мирошниченко, а также лучший снайпер этого сезона МХЛ Матвей Мичков.

(Алексей Шевченко)

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