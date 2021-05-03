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Мичков может стать седьмым игроком в истории ЮЧМ, который забил 10 и более голов за турнир

16:15
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков сегодня может стать седьмым игроком в истории юниорских чемпионатов мира, которому удастся забить десять и более голов за один турнир.

Сейчас 16-летний форвард системы СКА всего на одну шайбу отстает от финнов Раялы и Пулккинена, на две — от Ковальчука и Кучерова, на пять — от делящих рекорд турнира россиянина Овечкина и американца Кофилда.

Сегодня сборная России сыграет против Белоруссии в 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Начало — в 20.30 (мск).

Хоккеисты, забросившие больше восьми шайб на одном ЮЧМ:

Игрок

Команда

Год

Матчи

Голы

Коул Кофилд

США

2019

7

14

Александр Овечкин

Россия

2002

8

14

Илья Ковальчук

Россия

2001

6

11

Никита Кучеров

Россия

2011

7

11

Тони Раяла

Финляндия

2009

6

10

Теему Пулккинен

Финляндия

2010

6

10

Матвей Мичков

Россия

2021

4

9

Александр Овечкин

Россия

2003

6

9

Константин Пушкарев

Казахстан

2003

6

9

Фил Кессел

США

2005

6

9

Джек Хьюз

США

2019

7

9

Бретт Стерлинг

США

2002

8

9

Кевин Роми

Швейцария

2002

8

9

(Кирилл Бурдаков)

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