Мичков может стать седьмым игроком в истории ЮЧМ, который забил 10 и более голов за турнир
Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков сегодня может стать седьмым игроком в истории юниорских чемпионатов мира, которому удастся забить десять и более голов за один турнир.
Сейчас 16-летний форвард системы СКА всего на одну шайбу отстает от финнов Раялы и Пулккинена, на две — от Ковальчука и Кучерова, на пять — от делящих рекорд турнира россиянина Овечкина и американца Кофилда.
Сегодня сборная России сыграет против Белоруссии в 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Начало — в 20.30 (мск).
Хоккеисты, забросившие больше восьми шайб на одном ЮЧМ:
|
Игрок
|
Команда
|
Год
|
Матчи
|
Голы
|
Коул Кофилд
|
США
|
2019
|
7
|
14
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
2002
|
8
|
14
|
Илья Ковальчук
|
Россия
|
2001
|
6
|
11
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
2011
|
7
|
11
|
Тони Раяла
|
Финляндия
|
2009
|
6
|
10
|
Теему Пулккинен
|
Финляндия
|
2010
|
6
|
10
|
Матвей Мичков
|
Россия
|
2021
|
4
|
9
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
2003
|
6
|
9
|
Константин Пушкарев
|
Казахстан
|
2003
|
6
|
9
|
Фил Кессел
|
США
|
2005
|
6
|
9
|
Джек Хьюз
|
США
|
2019
|
7
|
9
|
Бретт Стерлинг
|
США
|
2002
|
8
|
9
|
Кевин Роми
|
Швейцария
|
2002
|
8
|
9
(Кирилл Бурдаков)
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