Мичков может стать седьмым игроком в истории ЮЧМ, который забил 10 и более голов за турнир

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков сегодня может стать седьмым игроком в истории юниорских чемпионатов мира, которому удастся забить десять и более голов за один турнир.

Сейчас 16-летний форвард системы СКА всего на одну шайбу отстает от финнов Раялы и Пулккинена, на две — от Ковальчука и Кучерова, на пять — от делящих рекорд турнира россиянина Овечкина и американца Кофилда.

Сегодня сборная России сыграет против Белоруссии в 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Начало — в 20.30 (мск).

Хоккеисты, забросившие больше восьми шайб на одном ЮЧМ:

Игрок Команда Год Матчи Голы Коул Кофилд США 2019 7 14 Александр Овечкин Россия 2002 8 14 Илья Ковальчук Россия 2001 6 11 Никита Кучеров Россия 2011 7 11 Тони Раяла Финляндия 2009 6 10 Теему Пулккинен Финляндия 2010 6 10 Матвей Мичков Россия 2021 4 9 Александр Овечкин Россия 2003 6 9 Константин Пушкарев Казахстан 2003 6 9 Фил Кессел США 2005 6 9 Джек Хьюз США 2019 7 9 Бретт Стерлинг США 2002 8 9 Кевин Роми Швейцария 2002 8 9

(Кирилл Бурдаков)