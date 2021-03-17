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Международная федерация хоккея поможет российским юниорам решить вопрос с визами на ЧМ

16:41
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) поможет решить вопрос с визами юниорской сборной России на предстоящий чемпионат мира в США, рассказал президент организации Рене Фазель.

«Сейчас мы работаем над тем, как команды полетят в США, некоторые полетят совместным чартером, — цитирует Фазеля ТАСС. — Мы также серьезно работаем по вопросам визы. Мы слышали, что у сборной России есть некоторые вопросы по получению виз. Но мы работаем над этим и решим этот вопрос».

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена в Фриско. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии.

Матчи группы B пройдут в Фриско, группы А, в которой сыграют Белоруссия, Швеция, Канада, Латвия и Швейцария, состоятся в Плейно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10927409

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