Международная федерация хоккея поможет российским юниорам решить вопрос с визами на ЧМ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) поможет решить вопрос с визами юниорской сборной России на предстоящий чемпионат мира в США, рассказал президент организации Рене Фазель.

«Сейчас мы работаем над тем, как команды полетят в США, некоторые полетят совместным чартером, — цитирует Фазеля ТАСС. — Мы также серьезно работаем по вопросам визы. Мы слышали, что у сборной России есть некоторые вопросы по получению виз. Но мы работаем над этим и решим этот вопрос».

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена в Фриско. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии.

Матчи группы B пройдут в Фриско, группы А, в которой сыграют Белоруссия, Швеция, Канада, Латвия и Швейцария, состоятся в Плейно.