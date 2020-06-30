Матвей Петров выбран под первым номером на импорт-драфте CHL

Российский нападающий Матвей Петров был выбран под первым номером на драфте иностранных игроков Канадской хоккейной лиги (CHL). Игрока МХК «Крылья Советов» выбрала команда «Норф-Бэй».

— Первый номер — это очень престижно для меня. Буду рад проявить себя в другой лиге, — сказал Петров «СЭ». (Алексей Шевченко)

Каждый клуб CHL может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки. Права на них закрепляются на импорт-драфте.

В минувшем сезоне Петров дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе «Крыльев Советов». В 21 матче регулярного чемпионата нападающий забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи.