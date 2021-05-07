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Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром ЮЧМ-2021

06:31
Матвей Мичков. Фото IIHF
Матвей Мичков. Фото IIHF
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юниорского чемпионата мира.

В семи матчах 16-летний форвард набрал 16 (12+4) очков.

В финале ЮЧМ-2021 Россия уступила Канаде (3:5).

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