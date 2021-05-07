Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром ЮЧМ-2021
06:31
Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков стал лучшим бомбардиром и снайпером юниорского чемпионата мира.
В семи матчах 16-летний форвард набрал 16 (12+4) очков.
В финале ЮЧМ-2021 Россия уступила Канаде (3:5).
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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