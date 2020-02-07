Матвей Мичков: «После поражения от нас со счетом 1:10 финны были замотивированы вдвойне»

Юниорская сборная России (игроки не старше 16 лет) победила Финляндию в рамках Турнира четырех наций со счетом 6:3. Хет-трик на свой счет записал нападающий Матвей Мичков.

— Финляндия — хороший соперник, после поражения от нас на юношеской Олимпиаде со счетом 1:10, они были замотивированы на этот матч вдвойне, — цитирует Мичкова официальный сайт ФХР. — Мы многовато удалялись, хорошо, что удалось выстоять в меньшинстве. Мои три забитых гола — не только моя заслуга, это заслуга всех партнеров, которые отдавали отличные пасы, спасибо им большое, я им благодарен. Поздравляю всех с победой, идем дальше, готовимся к следующей игре.

Завтра нам предстоит сыграть с Чехией — это отличный соперник, мы играли с ними 3 выставочных матча. Дисциплинированная, заряженная и хорошо замотивированная команда. Уверен, они постараются дать бой, нам просто надо показать свою игру — первым номером, как мы умеем, — и одержать победу.