Матчи юниорского ЧМ по хоккею перенесены из Китая из-за коронавируса

Матчи юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) в группе В второго дивизиона перенесены из Китая из-за коронавируса, информирует пресс-служба ИИХФ. Игры должны были пройти в феврале и марте 2020 года в Тяньцзине.

Теперь команды этой группы (Австралии, Болгарии, Хорватии, Голландии и Испании) могут подать свои заявки на проведение матчей.

?По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.