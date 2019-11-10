Массовая драка в матче юниорских сборных России и Белоруссии

Юниорская сборная Белоруссии проиграла команде России со счетом 0:6 на международном турнире Кубок Президентского спортивного клуба.

В первом периоде на льду произошла потасовка, которая переросла в массовую драку игроков обеих команд. Массовости драке добавил тот факт, что она случилась как раз во время смены составов, поэтому на льду одновременно оказались по две пятерки каждой из команд. Судьям стоило немалых трудов растащить дерущихся.