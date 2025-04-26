Канада разгромила Латвию в матче юниорского ЧМ

Сборная Канады выиграла у Латвии в матче юниорского чемпионата мира — 7:1.

У канадской команды Райан Руброк оформил дубль, а также голами отметились Джексон Смит, Ксавье Вильнев, Карсон Карелс, Алессандро Ди Лорио и Лев Кацин. Единственный гол Латвии забил Даниэль Серкин.

Канадцы набрали 6 очков и лидируют в группе А. Латвия идет на третьей строчке — 2 очка.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Латвия U18 — Канада U18 — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Голы: Смит — 2 (Мартин, Несбитт), 9:03 — 0:1. Вильнев — 1 (Гард, Ди Лорио), 16:04 — 0:2. Руброк — 1 (Бошесне), 25:04 — 0:3. Карелс — 1 (Кутс, Лин), 34:42 — 0:4. Ди Лорио — 1 (мен.), 37:05 — 0:5. Серкин — 1 (бол., Смит, Мурниекс), 44:55 — 1:5. Кацин — 2 (Гард), 48:56 — 1:6. Руброк — 2 (бол., Кацин, Вильнев), 50:44 — 1:7.

Вратари: Куфтерин (Капарс, 28:58) — Бекман.

Штраф: 31 — 10.

Броски: 17 (6+7+4) — 28 (10+12+6).

Судьи: Грул, Магнуссон.

26 апреля. Аллен (Техас). Credit Union of Texas Event Center.