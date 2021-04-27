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Швейцария обыграла Латвию на юниорском ЧМ

06:35

Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче юниорского чемпионата мира (2:4).

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Латвия U18 — Швейцария U18 — 2:4

27 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».

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