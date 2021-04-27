Швейцария обыграла Латвию на юниорском ЧМ
06:35
Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче юниорского чемпионата мира (2:4).
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Латвия U18 — Швейцария U18 — 2:4
27 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».
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