Кубок Гретцки/Глинки-2020 отменят из-за коронавируса

Юниорский Кубок Гретцки/Глинки не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса. В прошлом году победителем турнира стала сборная России, обыгравшая в финале канадцев (3:2).

«Жаль слышать, что Кубок Глинки/Гретцки-2020, запланированный на август в Эдмонтоне, будет отменен. Первый большой турнир для драфта-2021 и игроков 2003 года рождения», — написал инсайдер TSN Боб Маккензи в Twitter.

As for the content, sorry to hear the 2020 Ivan Hlinka-Wayne Gretzky U-18 tourney scheduled for August in EDM is going to be cancelled. First big event for the 2021 NHL draft class and 2003 born players. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) April 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 551 137 человек. Умерших — 177 148, выздоровевших — 688 356.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется