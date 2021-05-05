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Кравчук — о шансах России на ЮЧМ: «В хоккее все непредсказуемо. Кто мог подумать, что «Авангард» раскатает ЦСКА?»

14:50
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Двукратный победитель Олимпиады и чемпион мира Игорь Кравчук поделился ожиданиями от матча полуфинала юниорского чемпионата мира между сборными России и Финляндии.

«Все очень непредсказуемо в хоккее. Кто мог подумать, что «Авангард» раскатает ЦСКА? Мне трудно сказать, что наши 100%-но выиграют или проиграют. Мы не знаем, как в матче поведут себя судьи — есть человечески фактор. Мы не знаем, будет ли фортуна на нашей стороне или нет. Мы не знаем, как будут играть финны», — сказал Кравчук «СЭ».

Игорь Кравчук добавил, что шансы на победу у нас всегда есть.

«Есть моменты, на которые можно сослаться и сказать, что, образно говоря, наша команда уступает в мастерстве, или в физике, или в скоростных качествах, но будут ли эти факторы решающими в поединке — сказать нельзя», — сказал Кравчук «СЭ».

Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии. Матч состоится 6 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)

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