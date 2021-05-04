Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Белоруссией на юниорском чемпионате мира (5:2). В полуфинале российская сборная сыграет с Финляндией.

«Видимо, во втором периоде ребята расслабились, думали, что сами себе белорусы начнут забивать. Они были уже спокойны, а счет был такой, что трудно потом перестроиться. Слава богу, что выдержали. Они доказали в конце, что по мастерству превосходят белорусов. Это неплохо, будет уроком для юниоров», — сказал Кожевников «СЭ».

Александр Кожевников также поделился ожиданиями от полуфинала ЮЧМ между сборными Россией и Финляндии.

«С финнами будет тяжело, но два раза в одну воронку снаряд не падает. Думаю, что они к этой игре отнесутся серьезнее. Ребятки сами понимают, что они одни из сильнейших на этом турнире. Здесь надо уделять внимания нападению, чтобы забивали ребята, больше доверяли защитникам. Потому что частенько нападающие помогают защитникам, работают за них в зоне, а надо давать им возможность работать в нападении, где они проявляют свое мастерство и умение. Главное, чтобы не расслабились. Это всегда проблема наших юношей — играем, играем, а потом раз и расслабляемся. Главное, чтоб тренерский состав настроил с первой минуты до конца», — добавил Кожевников.

Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии. Матч состоится 6 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)