Ковальчук и Капризов провели мастер-класс для воспитанников хоккейной школы

Олимпийские чемпионы Илья Ковальчук и Кирилл Капризов провели мастер-класс для воспитанников школы «Красная машина Юниор», сообщает официальный сайт ФХР. Сперва игроки сборной провели для юных хоккеистов тренировку по методикам НППХ «Красная Машина», а затем приняли участие в двусторонней игре: Капризов выступал за команду «красных», Ковальчук — за «белых».

После тренировочного занятия хоккеисты устроили фото- и автограф-сессию.

— Я думаю, что ребятам понравилось — это самое главное, — сказал Ковальчук. — Я очень люблю проводить время с детьми, от них моментально заряжаешься энергией и позитивом. Очень здорово, что сейчас появилась такая программа, как «Красная машина». Когда есть вертикаль развития, то ребята на всех уровнях, вплоть до сборной, знают, что от них требуется. Сейчас очень многое делается для развития хоккея — строятся катки, у большего количества детей появляется возможность заниматься. А все остальное — в их руках.

— Большое спасибо, что пригласили на этот мастер-класс, — добавил Капризов. — И ребятам приятно, и мы можем сейчас поддерживать форму. Эти ребята только начинают свой путь в хоккее, и надеюсь, что наш приезд поможет им в дальнейшем, наполнит их мотивацией и позитивными эмоциями. Это прекрасно, что сейчас руководством Федерации хоккея России реализуются проекты по развитию детского хоккея. Нынешние ребята живут в такое время, когда у них есть все условия для того, чтобы заниматься и получать удовольствие от хоккея, заниматься и прогрессировать.