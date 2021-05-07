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Капитан канадской сборной рассказал о победе над Россией в финале ЮЧМ-2021

07:32
Юниорская сборная Канады по хоккею. Фото IIHF
Юниорская сборная Канады по хоккею. Фото IIHF
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Капитан юниорской сборной Канады Шэйн Райт прокомментировал победу в финале юниорского чемпионата мира над Россией (5:3).

— Как вы себя чувствовали, когда соперник забил первым?

— Мы не паниковали, придерживались своей игры. Знали, что сможем забить.

— В чем вы были лучше во втором периоде?

— Мы контролировали шайбу выше, больше лезли на пятак.

— Вы вместе с Коннором Бедардом стали лучшим в команде по очкам, по показателю полезности.

— Это великолепно. Он — особенный игрок.

В финальном матче Райт сделал дубль. На его счету последняя шайба в матче, которую он отправил в пустые ворота сборной России на последней минуте третьего периода.

(Артур Хайруллин)

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США