Капитан канадской сборной рассказал о победе над Россией в финале ЮЧМ-2021
07:32
Капитан юниорской сборной Канады Шэйн Райт прокомментировал победу в финале юниорского чемпионата мира над Россией (5:3).
— Как вы себя чувствовали, когда соперник забил первым?
— Мы не паниковали, придерживались своей игры. Знали, что сможем забить.
— В чем вы были лучше во втором периоде?
— Мы контролировали шайбу выше, больше лезли на пятак.
— Вы вместе с Коннором Бедардом стали лучшим в команде по очкам, по показателю полезности.
— Это великолепно. Он — особенный игрок.
В финальном матче Райт сделал дубль. На его счету последняя шайба в матче, которую он отправил в пустые ворота сборной России на последней минуте третьего периода.
(Артур Хайруллин)
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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