Канарейкин призвал хоккеистов сборной России доказать свою состоятельность на юниорском ЧМ

Бывший главный тренер «Металлурга» и «Спартака» Федор Канарейкин призвал хоккеистов сборной России доказать свою состоятельность на стартующем в США юниорском чемпионате мира.

«Прежде всего, хочу пожелать нашей команде успешного выступления. Насколько я понимаю, всех сильнейших удалось собрать, и радует, что состав близок к оптимальному. Для ребят это первое серьезное испытание, первый чемпионат мира. Скажем так, этап отчета, что они представляют собой на сегодняшний момент. Они должны доказать свою состоятельность», — заявил Канарейкин «Газете.Ru».

Говоря об скандале вокруг капитана сборной России Ивана Мирошниченко, которого поначалу отказывались пускать в США, эксперт призвал не искать в этом политической подоплеки.

«Касательно Мирошниченко, я вообще не хотел бы политику связывать со спортом, тем более, ребята в таком возрасте. Надо, наверное, поблагодарить американцев за то, что они со своей стороны сделали все возможное, чтобы Мирошниченко попал на этот чемпионат и наши тренеры не лишились одного из лидеров сборной», — резюмировал Федор Леонидович.

Турнир продлится до 7 мая, он пройдет в американских городах Фриско и Плейно, штат Техас.