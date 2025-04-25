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Сегодня, 02:23

Канада разгромила Словакию на юниорском ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Канады выиграла у Словакии в матче юниорского чемпионата мира — 9:2.

У канадцев дублями отметились Брэден Кутс и Кэмерон Шмидт, а также по голу забили Куинн Бошесне, Лев Кацин, Райан Лин, Джексон Смит и Мэттью Гард. У словацкой команды два гола забил Томаш Чренко.

Канадцы набрали 3 очка и поднялись на 2-е место в группе А. Словаки идут на 4-м месте с 2 очками в двух матчах.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — Словакия U18 — 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)

Голы: Шмидт — 1 (бол., Кацин, Кутс), 12:34 — 1:0. Кацин — 1 (бол., Кутс, Мартин), 16:15 — 2:0. Смит — 1 (Шмидт, Руброк), 17:11 — 3:0. Гард — 1 (бол., Хьюэн, Цата), 18:12 — 4:0. Лин — 1 (Кутс, Мартин), 19:46 — 5:0. Шмидт — 2 (бол., Хьюэн, Цата), 37:06 — 6:0. Чренко — 1 (Немец, Страка), 38:10 — 6:1. Чренко — 2 (Калман), 44:48 — 6:2. Бошесне — 1 (Вильнев, Савчин), 45:31 — 7:2. Кутс — 1 (Мартин), 46:01 — 8:2. Кутс — 2, 47:26 — 9:2.

Вратари: Иванкович — Прадель (Греньяк, 20:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 40 (16+10+14) — 24 (8+7+9).

Судьи: Борга, Вуоренхеймо.

25 апреля. Аллен (Техас). Credit Union of Texas Event Center. 525 зрителей.

Хоккей
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