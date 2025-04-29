Хоккей
29 апреля, 02:41

8:1! Канада разгромила Норвегию на юниорском ЧМ

Канада разгромила Норвегию на юниорском чемпионате мира
Евгений Козинов
Корреспондент

Канада переиграла Норвегию в матче юниорского чемпионата мира — 8:1.

У канадской команды дублями отметились Лев Кацин и Брэден Кутс, а также по одной шайбе забросили Коул Решни, Китон Верхоф и Райан Руброк. Единственный гол норвежцев забил Миккел Эриксен.

Канадцы набрали 12 очков и с первого места вышли в плей-офф. Норвежцы стали последними и вылетели из турнира (1 очко в 4 играх).

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — Норвегия U18 — 8:1 (2:1, 3:0, 3:0)

Голы: Руброк — 3 (Несбитт, Гард), 0:39 — 1:0. Кутс — 4 (Руброк, Мартин), 4:24 — 2:0. Эриксен — 1 (Тригг), 15:35 — 2:1. Ди Лорио — 2 (Кутс, Руброк), 36:53 — 3:1. Кацин — 3, 37:36 — 4:1. Кутс — 5 (Бошесне, Руброк), 39:45 — 5:1. Кацин — 4 (Мартин), 40:36 — 6:1. Решни — 2 (мен., Киндел), 50:14 — 7:1. Верхоф — 1 (бол., Решни, Киндел), 55:20 — 8:1.

Вратари: Иванкович (Бекман, 40:00) — Тимрас-Вестин (Фрейманис, 40:00).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 64 (12+32+20) — 18 (5+8+5).

Судьи: Магнуссон, Янг.

29 апреля. Аллен (Техас). Credit Union of Texas Event Center.

