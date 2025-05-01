Канада в овертайме обыграла Чехию в 1/4 финала юниорского ЧМ
Сборная Канады выиграла у команды Чехии в матче юниорского чемпионата мира — 3:2 ОТ.
В основное время у чехов забили Давид Роживал и Адам Беняк, а у канадцев — Джексон Смит и Коул Решни. Победную шайбу в овертайме забросил Решни.
В полуфинале Канада встретится с победителем матча США — Латвия.
Юниорский чемпионат мира
1/4 финала
Канада U18 — Чехия U18 — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Роживал — 1 (Мртка, Кухарчик), 6:06 — 0:1. Смит — 1, 19:40 — 1:1. Беняк — 1 (Новотны), 35:07 — 1:2. Решни — 1 (Мартин, Хьюэн), 35:52 — 2:2. Решни — 2 (Верхоф), 62:41 — 3:2.
Вратари: Иванкович — Ф. Полетин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (11+12+12+5) — 24 (12+5+6+1).
Судьи: Магнуссон, Хубер.
1 мая. Аллен (Техас). Credit Union of Texas Event Center.
