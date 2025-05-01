Канада в овертайме обыграла Чехию в 1/4 финала юниорского ЧМ

Сборная Канады выиграла у команды Чехии в матче юниорского чемпионата мира — 3:2 ОТ.

В основное время у чехов забили Давид Роживал и Адам Беняк, а у канадцев — Джексон Смит и Коул Решни. Победную шайбу в овертайме забросил Решни.

В полуфинале Канада встретится с победителем матча США — Латвия.

Юниорский чемпионат мира

1/4 финала

Канада U18 — Чехия U18 — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Роживал — 1 (Мртка, Кухарчик), 6:06 — 0:1. Смит — 1, 19:40 — 1:1. Беняк — 1 (Новотны), 35:07 — 1:2. Решни — 1 (Мартин, Хьюэн), 35:52 — 2:2. Решни — 2 (Верхоф), 62:41 — 3:2.

Вратари: Иванкович — Ф. Полетин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (11+12+12+5) — 24 (12+5+6+1).

Судьи: Магнуссон, Хубер.

1 мая. Аллен (Техас). Credit Union of Texas Event Center.