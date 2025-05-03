Сборная Канады обыграла Словакию и вышла в финал юниорского ЧМ-2025

Сборная Канады в полуфинале юниорского чемпионата мира-2025 обыграла Словакию со счетом 4:0.

Отличились Хави Вильнев, Коул Решни, Джек Несбитт и Райан Руброк.

Сборная Канады вышла в финал юниорского ЧМ, где сыграет с победителем матча США — Швеция.

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

Канада U18 — Словакия U18 — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Голы: Вильнев — 1 (Цата), 21:52 — 1:0. Решни — 3 (бол., Кутс, Верхоф), 41:34 — 2:0. Несбитт — 1 (бол., Киндел, Кацин), 46:19 — 3:0. Руброк — 1 (бол., Верхоф, Вильнев), 58:00 — 4:0.

Вратари: Иванкович — Прадель (58:33 — 58:52, 59:45).

Штраф: 31 — 26.

Броски: 39 (12+12+15) — 24 (10+6+8).

Судьи: Вуоренхеймо, Магнуссон.

2 мая. Фриско. «Комерика-центр».