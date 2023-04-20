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Сегодня, 19:14

8:0! Сборная Швеции разгромила Канаду на ЧМ среди юниоров

Сборная Швеции разгромила Канаду со счетом 8:0 на ЧМ среди юниоров
Руслан Минаев
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Сборная Швеции разгромила Канаду в стартовом матче группового турнира чемпионата мира до 18 лет — 8:0.

Следующим соперником шведов станет сборная Словакии. Канада сыграет с национальной командой Германии.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — Швеция U18 — 0:8 (0:5, 0:1, 0:2)

Голы: Штенберг — 1 (Виландер, Унгер Серум), 3:33 — 0:1. Норд — 1 (Сандин Пелликка), 4:53 — 0:2. Дауэр Нильссон — 1 (Сандин Пелликка, Форсфьял), 10:43 — 0:3. Сандин Пелликка — 1 (Штенберг, Линдстейн), 12:51 — 0:4. Вальберг — 1 (Форсфьял), 13:28 — 0:5. Форсфьял — 1 (бол., Линдстейн, Сандин Пелликка), 25:32 — 0:6. Штенберг — 2 (бол., Вальберг, Сандин Пелликка), 41:44 — 0:7. Унгер Серум — 1 (бол., Штенберг, Вальберг), 56:08 — 0:8.

Вратари: Бьярнасон (Д'Эгли, 13:28) — Эрлиден.

Штраф: 60 — 6.

Броски: 30 (9+12+9) — 24 (10+9+5).

20 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/juniors/2023/
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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