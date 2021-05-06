Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Канада — Россия: во сколько начало финала ЮЧМ и где смотреть

12:00
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ФХР
Теги:

В ночь на 7 мая сборная России сыграет с Канадой в матче финала юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча пройдет во Фриско (США), начало — в 04.00 (по московскому времени).

Россияне ранее выиграли у Финляндии (6:5) в матче полуфинала турнира. Канадцы в предыдущей стадии разгромили шведов — 8:1.

В 2019-м сборная России доходила до финала ЮЧМ, где уступила Швеции со счетом 3:4.

Следить за матчем Канада — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте ФХР и в прямом эфире на канале «Матч Игра».

Видеотрансляция матча Канада — Россия

Читайте также

Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
«Я опровергла типичную Лизу». Туктамышева — об итогах сезона и планах на Олимпиаду
Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
«Кто бросит перчатку «Зениту»? Да никто!» Бышовец — комплементарно о Семаке, иронично о Тедеско и жестко о Дзюбе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд