В ночь на 7 мая сборная России сыграет с Канадой в матче финала юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча пройдет во Фриско (США), начало — в 04.00 (по московскому времени).

Россияне ранее выиграли у Финляндии (6:5) в матче полуфинала турнира. Канадцы в предыдущей стадии разгромили шведов — 8:1.

В 2019-м сборная России доходила до финала ЮЧМ, где уступила Швеции со счетом 3:4.

Следить за матчем Канада — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте ФХР и в прямом эфире на канале «Матч Игра».

Видеотрансляция матча Канада — Россия