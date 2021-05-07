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Россия проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира

06:29
7 мая. Канада — Россия — 5:3. Нолан Аллен жестко сыграл против Никиты Чибрикова. Фото Twitter
7 мая. Канада — Россия — 5:3. Нолан Аллен жестко сыграл против Никиты Чибрикова. Фото Twitter
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Сборная России потерпела поражение в финальном матче юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею. Российская команда проиграла Канаде — 3:5.

В первом периоде у россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников, а у канадцев — Коннор Бедард и Шейн Райт. Во втором периоде канадцы дважды поразили ворота соперника — шайбы забросили Бреннан Отманн и Логан Станковен.

В середине третьего периода Владимир Грудинин сократил отставание до минимального. Однако в концовке канадские хоккеисты поразили пустые ворота сборной России, установив окончательный счет.

Юниорский чемпионат мира

Финал

Канада U18 — Россия U18 — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Голы: Мичков — (Лазутин, Полтапов), 5:13 — 0:1. Бедард — (Кулеманс, Стиллман), 15:59 — 1:1. Бучельников — (Мичков, Фигурин), 18:05 — 1:2. Райт — (бол., Зеллвегер), 19:15 — 2:2. Отманн — (дель Мастро), 24:42 — 3:2. Стэнковен — (Кларк, Райт), 36:39 — 4:2. Грудинин — (бол., Мичков), 49:37 — 4:3. Райт — (п.в., Бедард), 59:20 — 5:3.

Нереализованный буллит: Бедард (К), 14:34 (Вратарь).

Вратари: Годро — С.В. Иванов (58:43 — 59:20).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (14+10+10) — 34 (10+12+12).

Судьи: Рено, Хольм.

7 мая. Фриско. «Комерика-центр».

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США