Канада разгромила Белоруссию на ЮЧМ, Козенс набрал пять очков

Сборная Канады разгромила команду Белоруссии со счетом 11:1 в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-U18. Канада уверенно лидирует в таблице А, одержав три победы в трех матчах.

Отметим, что в составе победителей 5 (2+3) очков набрал нападающий Дилан Козенс, три (2+1) балла на свой счет записал Алекс Ньюхук. Также отличились Коннор Зари, Джордан Спенс, Брейден Шнайдер, Натан Легаре и Пейтон Кребс. У белорусской команды единственный гол у Виталия Пинчука.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Белоруссия U18 – Канада U18 – 1:11 (0:3, 1:5, 0:3)

21 апреля. Умео. A3 Arena.