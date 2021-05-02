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Канада обыграла Белоруссию на юниорском чемпионате мира

06:36
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Сборная Канады обыграла Белоруссию в матче группового турнира юниорского чемпионата мира — 5:2.

Канадцы вышли в плей-офф с первого места в группе А с 12 очками. Команда выиграла все 4 матча группового турнира. В четвертьфинале турнира Канада сыграет с Чехией. Белоруссия заняла третье место с 6 очками и в четвертьфинале встретится со сборной России.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Канада U18 — Белоруссия U18 — 5:2

2 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».

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