Канада обыграла Белоруссию на юниорском чемпионате мира
06:36
Сборная Канады обыграла Белоруссию в матче группового турнира юниорского чемпионата мира — 5:2.
Канадцы вышли в плей-офф с первого места в группе А с 12 очками. Команда выиграла все 4 матча группового турнира. В четвертьфинале турнира Канада сыграет с Чехией. Белоруссия заняла третье место с 6 очками и в четвертьфинале встретится со сборной России.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Канада U18 — Белоруссия U18 — 5:2
2 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».
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