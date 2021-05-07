Канада обошла Россию по числу золотых медалей ЮЧМ

Сборная Канады, победив Россию (5:3) в финале ЮЧМ, в четвертый раз в истории выиграла этот турнир.

Благодаря этому канадцы обошли нашу команды по числу золотых медалей (4 против 3) и сравнялись с финнами. На первом месте с большим отрывом американцы — 10 чемпионств.