В Москве тепло приняли юниорскую сборную России, приехавшую с чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Турнир прошел в Швеции, россияне завоевали серебряные медали, уступив в финале хозяевам льда в овертайме со счетом 3:4.