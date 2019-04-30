В Москве тепло приняли юниорскую сборную России, приехавшую с чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Турнир прошел в Швеции, россияне завоевали серебряные медали, уступив в финале хозяевам льда в овертайме со счетом 3:4.
🎥 Как вчера в Москве встречали юниорскую сборную, завоевавшую серебро чемпионата мира U18 #снамироссия #U18Worlds pic.twitter.com/1ec8n4BrbL
– Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.
🎥 Как вчера в Москве встречали юниорскую сборную, завоевавшую серебро чемпионата мира U18 #снамироссия #U18Worlds pic.twitter.com/1ec8n4BrbL