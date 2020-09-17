ИИХФ подтвердила: юниорский ЧМ пройдет в «пузыре» без зрителей

ИИХФ на официальном сайте подтвердила информацию о проведении юниорского чемпионата мира по хоккею при пустых трибунах.

Как сообщалось ранее, команды будут жить и играть в закрытом режиме в одном месте в Эдмонтоне. По аналогичному принципу «пузыря» проводится в этом году Кубок Стэнли.

— Это трудное решение, но в конечном счете у нас не было выбора, — сказал глава ИИХФ Рене Фазель. — Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков — главный приоритет. Мы впечатлены презентацией оргкомитета и описания сценария «пузыря» и уверены, что сможем последовать успешному примеру КХЛ.

Кроме того, изменены места проведения юниорских ЧМ в 2022 и 2024 году. Изначально ЧМ-2022 должен был принять Гетеборг, но в результате он пройдет в канадском Эдмонтоне. Шведский город проведет ЧМ-2024.

Кроме того, на юниорском ЧМ-2021 отменены переходы между дивизионами.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января. Россия сыграет в группе со Швецией, США, Чехией и Австрией.