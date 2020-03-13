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ИИХФ официально подтвердила отмену ЮЧМ-2020

17:42
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ИИХФ официально отменила юниорский чемпионат мира-2020 (игроки не старше 18 лет), сообщает официальный сайт организации.

Турнир должен был пройти с 16 по 26 апреля в США.

ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в СМИ появилась информация об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии, однако ИИХФ опровергла это.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Юниоры: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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