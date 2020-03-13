ИИХФ официально подтвердила отмену ЮЧМ-2020
17:42
ИИХФ официально отменила юниорский чемпионат мира-2020 (игроки не старше 18 лет), сообщает официальный сайт организации.
Турнир должен был пройти с 16 по 26 апреля в США.
ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.
Также в СМИ появилась информация об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии, однако ИИХФ опровергла это.
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020