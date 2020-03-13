ИИХФ может провести дополнительный юниорский чемпионат мира в следующем сезоне

Как стало известно «СЭ», в ИИХФ рассматривают вариант все-таки провести юниорский чемпионат мира для хоккеистов 2002 года рождения (и младше) взамен отмененного сегодня.

В таком случае турнир состоится уже в следующем сезоне, когда игроки перейдут из категорию U-18 в U-19.

При этом маловероятно, что при таком варианте этот ЮЧМ состоится летом. Отметим, что проведение такого чемпионата мира никак не повлияет на турнир среди хоккеистов 2003 года рождения (и младше), который состоится в апреле 2021 года.